Порт Даян в аймаке Баян-Өлгий Монголии откроется сегодня
CentralAsia (MNG) - Сегодня откроется порт Даян в аймаке Баян-Өлгий. Для ясности, работа порта приостановлена с 2020 года, когда разразилась пандемия COVID-19. Его откроют сегодня, 2 июня.
Порт Даян будет открыт до 1 октября. На данный момент таможня, пограничники и иммиграционное агентство готовятся к работе.
Порт будет открыт 120 дней, и можно будет импортировать многие виды продукции, такие как строительные материалы, продукты питания, фрукты и т. д. Через порт также пройдет большое количество туристов.
Этот порт был основан 24 июня 1991 года.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения