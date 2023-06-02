Порт Даян в аймаке Баян-Өлгий Монголии откроется сегодня

CentralAsia (MNG) - Сегодня откроется порт Даян в аймаке Баян-Өлгий. Для ясности, работа порта приостановлена ​​с 2020 года, когда разразилась пандемия COVID-19. Его откроют сегодня, 2 июня.

Порт Даян будет открыт до 1 октября. На данный момент таможня, пограничники и иммиграционное агентство готовятся к работе.

Порт будет открыт 120 дней, и можно будет импортировать многие виды продукции, такие как строительные материалы, продукты питания, фрукты и т. д. Через порт также пройдет большое количество туристов.

Этот порт был основан 24 июня 1991 года.

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