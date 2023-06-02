В 14 лет Хуслэн стала чемпионкой Монголии по шахматам

Хуслэн

CentralAsia (MNG) - В городе Ховд аймака Ховд прошел 53-й женский финал чемпионата страны по шахматам среди взрослых 2023 года. Чемпионкой турнира стала Хуслэн Эрдэнэбаяр, из аймака Төв, клуба «Хан-Алтай», школа №52. В возрасте 14 месяцев она стала чемпионкой Монголии по шахматам.

Основное соревнование состоялось между Хуслэн Эрдэнэбаяр, Баясгалан Хишигбаатар и Энхсаран Батсайхан, которые заняли 5, 6 и 7 место в женской категории.

Все трое набрали по 7,5 очков из 11 партий, а 14-летняя Хуслэн Эрдэнэбаяр, не имеющий международного титула, выиграл чемпионат и был объявлен чемпионом Монголии.

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