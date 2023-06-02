«Богемская рапсодия» группы Queen изначально называлась «Монгольская рапсодия»

CentralAsia (MNG) - Фредди Меркьюри едва не назвал культовый хит Queen «Монгольской рапсодией», согласно рабочему тексту, выставленному на Sotheby’s в Нью-Йорке, начиная с четверга.

Вместо этого Меркьюри решительно вычеркнул альтернативное название, выбрав «Bohemian Rhapsody» для ведущего сингла на четвертом альбоме группы «A Night at the Opera» 1975 года. Классический рок-гимн позже дал название биографическому фильму о группе и ее покойном фронтмене.

Другие альтернативные возможности для хита Queen включали разные строки, в том числе «Пора прощаться, это реальность» во вступлении и «Мама, война началась / я должен уйти сегодня вечером», чтобы начать первый куплет песни.

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