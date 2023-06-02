Байден упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США. Видео

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в Академии Военно-воздушных сил (ВВС) страны. Как сообщает Reuters, американскому лидеру быстро помогла подняться его охрана.

Глава государства вручал диплом одному из выпускников, и как только тот пожал ему руку и отошел, 80-летний Байден немного пошатнулся и упал на колени. К нему тут же подошли охранники и подхватили под руки, после чего американский лидер вернулся в исходное положение.

Затем он показал на место на сцене, где он стоял перед падением, и сообщил, что рядом там, возможно, стоит сумка, о которую он и споткнулся.