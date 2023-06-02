Токаев поедет в Анкару на инаугурацию Эрдогана
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 июня по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с рабочим визитом посетит Анкару, сообщила пресс-служба президента РК.
Как сообщается, в этот день Токаев примет участие в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего во втором туре выборов главы Турции 28 мая.
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