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Токаев прогулялся по улицам Алматы и заглянул во двор, где ранее жила его семья. Видео

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прогулялся по дворам Алматы.

Как сообщает Акорда, глава государства после ознакомления с работой центра диспетчерского управления общественным транспортом Алматы совершил прогулку по улицам мегаполиса и заглянул во двор, где ранее жила его семья.

«Вот, значит, вот это окно, второе – три окна. Двухкомнатная квартира была», – сказал Касым-Жомарт Токаев акиму Алматы Ерболату Досаеву, указывая на окна квартиры, ранее принадлежавшей его семье.

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