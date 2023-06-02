Генеральный секретарь ОБСЕ посетит Туркменистан, Кыргызстан и Казахстан

Хельга Мария Шмид

CentralAsia (KZ) - Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Мария Шмид отправилась в турне по странам Центральной Азии. С 31 мая по 8 июня она посетит Туркменистан, Кыргызстан и Казахстан, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«На протяжении более 30 лет пять центральноазиатских государств играли ключевую роль в ОБСЕ. После посещения Таджикистана и Узбекистана в прошлом году с нетерпением жду встреч в Туркменистане, Кыргызстане и Казахстане в ближайшие дни, начиная с сегодняшнего дня в Ашхабаде», — написала 31 мая Шмид в Twitter.

В рамках поездки пройдут встречи с высокопоставленными государственными чиновниками, депутатами парламентов и гражданским обществом.

В частности, в Ашхабаде Хельга Шмид встретилась с исполняющим обязанности министра иностранных дел Вепой Хаджиевым, вместе с которым приняла участие в открытии нового офиса Центра ОБСЕ. Затем глава ОБСЕ пообщалась с омбудсменом Яздурсун Гурбанназаровой, основными темами разговора с которой были вопросы социальной защиты, соблюдение прав женщин и расширение их возможностей.

В программе визита – встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, председателем Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедовым, председателем Меджлиса (парламента) Дуньягозель Гульмановой.

В Кыргызстане генсек ОБСЕ проведет переговоры с президентом страны Садыром Жапаровым, премьер-министром Акылбеком Жапаровым, министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым и другими лицами. Шмид посетит Академию ОБСЕ в Бишкеке и пообщается с ее сотрудниками и студентами.

В Казахстане главу ОБСЕ примет президент страны Касым-Жомарт Токаев. Шмид также встретится со спикером Сената Мауленом Ашимбаевым, заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, сотрудниками местных миссий ОБСЕ и представителями гражданского общества.

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