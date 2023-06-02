Сенаторы США одобрили законопроект о потолке госдолга

CentralAsia (CA) - Сенат США одобрил законопроект по потолку госдолга, что позволит предотвратить дефолт, сообщает CNN.

Документ поддержали 63 сенатора, против выступили 36. Теперь проект закона отправят на подпись президенту Джо Байдену.

Ранее приостановку действия потолка госдолга одобрила Палата представителей.

Законопроект приостановит действие лимита до 1 января 2025 года. Байден должен подписать его до 5 июня — в этот день Минфин исчерпает имеющиеся ресурсы для выполнения обязательств и наступит дефолт, предупреждала министр Джанет Йеллен.

Президент назвал решение сенаторов «большой победой» для экономики страны и американского народа, а также демонстрацией того, что «Америка — это нация, которая платит по счетам и выполняет свои обязательства».

Текущий уровень госдолга в размере $31,4 трлн был превышен в январе. Байден и демократы призывали конгресс повысить потолок без каких-либо условий. Республиканцы, контролирующие палату представителей, отказывались одобрять его увеличение без сокращения бюджетных расходов.