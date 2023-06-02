В Таджикистане в связи с делом об избиении солдат осудили не 6, а 8 человек

Осужденные офицер и солдаты во время оглашения приговора

CentralAsia (TJ) - 31 мая сразу два источника в Военном суде гарнизона города Худжанд сообщили «Азия-Плюс», что суд над 5 бывшими военнослужащими и одним офицером погранвойск ГКНБ РТ за избиение новобранцев и публикацию видеозаписи об этом в социальных сетях завершен и в их отношении был оглашен приговор.

Позже, 1 июня, «Азия-Плюс» нашла видео оглашения приговора, которое было записано одним из местных телеканалов.

На видео видно, что судья Военной коллегии Верховного суда Таджикистана Матин Бобозода оглашает приговор в отношении 8 человек, а не 6, как было сообщено ранее.

Так, согласно решению суда:

- подполковник Нузхат Лазуриев, начальник первой пограничной комендатуры «Ворух» в/ч 0215 ПВ ГКНБ РТ осужден на 11 лет и 6 месяцев за злоупотребление властью и превышение должностных полномочий (статья 391, часть 3, пункт “б”);

- рядовые Аъзамджон Камолов, Ходжиакбар Сайфуллоев, Шамсулло Юсупов также получили срок 11 лет и 6 месяцев за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (статья 373, ч. 2, п. а, б, в) и превышение должностных полномочий;

Другие 4 солдата Мухаммадназар Нозимов, Джонибек Косимзода, Фахриддин Азимов, Сунатулло Холматов за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими приговорены к 9,6 годам лишения свободы.

Приговор был зачитан 30 мая в здании Военного суда гарнизона Худжанда.

Мнение самих офицеров и солдат, их родственников и адвокатов по поводу приговора неизвестно.

Видео избиения солдат было снято в конце 2022 года в одной из частей пограничных войск Таджикистана, но размещено было в социальных сетях в самый разгар весеннего призыва.

Месяц назад это видео вызвало огромный общественный резонанс в социальных сетях и негативную реакцию со стороны пользователей.

Пятеро задержанных солдат были старослужащими и к моменту возбуждения уголовного дела были уволены в запас. Они были задержаны уже по месту жительства.

Следствие по делу почти месяц вела военная прокуратура Согдийской области. 23 мая дело было передано в суд.

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