В Таджикистане в связи с делом об избиении солдат осудили не 6, а 8 человек

- Таджикистан, общество
- 11:40, 02 июня 2023
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|Предыстория: Избиение солдат в воинской части Таджикистана. Заведено уголовное дело из-за «дедовщины» (видео)
CentralAsia (TJ) - 31 мая сразу два источника в Военном суде гарнизона города Худжанд сообщили «Азия-Плюс», что суд над 5 бывшими военнослужащими и одним офицером погранвойск ГКНБ РТ за избиение новобранцев и публикацию видеозаписи об этом в социальных сетях завершен и в их отношении был оглашен приговор.
Позже, 1 июня, «Азия-Плюс» нашла видео оглашения приговора, которое было записано одним из местных телеканалов.
На видео видно, что судья Военной коллегии Верховного суда Таджикистана Матин Бобозода оглашает приговор в отношении 8 человек, а не 6, как было сообщено ранее.
Так, согласно решению суда:
- подполковник Нузхат Лазуриев, начальник первой пограничной комендатуры «Ворух» в/ч 0215 ПВ ГКНБ РТ осужден на 11 лет и 6 месяцев за злоупотребление властью и превышение должностных полномочий (статья 391, часть 3, пункт “б”);
- рядовые Аъзамджон Камолов, Ходжиакбар Сайфуллоев, Шамсулло Юсупов также получили срок 11 лет и 6 месяцев за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (статья 373, ч. 2, п. а, б, в) и превышение должностных полномочий;
Другие 4 солдата Мухаммадназар Нозимов, Джонибек Косимзода, Фахриддин Азимов, Сунатулло Холматов за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими приговорены к 9,6 годам лишения свободы.
Приговор был зачитан 30 мая в здании Военного суда гарнизона Худжанда.
Мнение самих офицеров и солдат, их родственников и адвокатов по поводу приговора неизвестно.
Видео избиения солдат было снято в конце 2022 года в одной из частей пограничных войск Таджикистана, но размещено было в социальных сетях в самый разгар весеннего призыва.
Месяц назад это видео вызвало огромный общественный резонанс в социальных сетях и негативную реакцию со стороны пользователей.
Пятеро задержанных солдат были старослужащими и к моменту возбуждения уголовного дела были уволены в запас. Они были задержаны уже по месту жительства.
Следствие по делу почти месяц вела военная прокуратура Согдийской области. 23 мая дело было передано в суд.