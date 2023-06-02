Fitch Ratings оставило кредитный рейтинг Монголии на уровне «B»
CentralAsia (MNG) - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оставило кредитный рейтинг Монголии на уровне «B» (стабильный), несмотря на рост внешнего долга. На сохранение рейтинга в основном повлиял тот факт, что среднесрочный экономический рост Монголии будет положительным.
Суверенный кредитный рейтинг — это оценка кредитного риска страны, которая указывает, насколько в перспективе высока вероятность ее дефолта. Страны распределяются по рейтингу в зависимости от вероятности обслуживания ими внешних долгов, стабильности их экономики.
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