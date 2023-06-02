В Монголии завод по сухой переработке угля будет запущен в июле

CentralAsia (MNG) - Завод по сухой переработке угля будет введена в эксплуатацию в июле на участке Бортээ, расположенном между западным и восточным участками Тавантолгойского месторождения.

Более 70% строительно-монтажных работ завода завершено, и как только обогатительная фабрика будет введена в эксплуатацию, рудник будет работать еще долго, а выход продукции увеличится.

Завод по сухой переработке угля имеет 4 модуля и годовую мощность по обогащению угля 15 млн т. Он будет концентрировать полумягкий коксующийся уголь пластов 8, 9, 10, 11 и 12 Тавантолгойского месторождения в высококачественный концентрат.

Когда завод заработает, на нем будут работать 150 человек. Также малоотходное и комплексное использование ресурсов месторождения позволит увеличить доходы от экспорта, оптимально обеспечить требования к качеству продукции, снизить негативное воздействие на окружающую среду.

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