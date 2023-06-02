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Если русский с гражданством Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана решит помочь «спецоперации», его посадят в тюрьму. Это абсурд, - глава «Справедливой России»
Сергей Миронов
Сергей Миронов

CentralAsia (CA) -  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан – члены и наблюдатели Евразийского экономического союза. Если русский с гражданством этих стран решит помочь своей исторической родине и пойти на «спецоперацию», его посадят в тюрьму. Это абсурд! Об этом заявил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов в Тwitter.

Он предлагает решить этот вопрос на межгосударственном уровне.

«Еще в сентябре прошлого года три страны — Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан — приняли решение о том, что если граждане их стран будут принимать участие в специальной военной операции на стороне России, то их будет ждать уголовное преследование в своей стране. В связи c этим вопрос: мы же члены одной организации, и если гражданин страны, которая входит в ЕАЭС, хочет помочь другой стране, входящей в это сообщество, почему он преследуется по уголовному законодательству в своей стране? Я думаю, необходимо принимать межгосударственное решение о том, что если речь идет о защите интересов страны-участницы, то никакого уголовного преследования быть не может», - сказал Миронов.

За участие в военных действиях в иностранных государствах в Кыргызстане грозит уголовное наказание до 10 лет, в Казахстане от 5 до 9 лет.

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