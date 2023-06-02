Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Шарлем Мишелем в Чолпон-Ате

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев в рамках программы второго саммита лидеров Центральной Азии и Европейского Союза провел встречу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в Чолпон-Ате, сообщается на сайте президента РУз.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов дальнейшего углубления узбекско-европейских многоплановых отношений и развития практического взаимодействия в региональном формате.

Шарль Мишель поздравил главу Узбекистана с результатами конституционного референдума.

«Президент Евросовета Шарль Мишель выразил полную поддержку осуществляемой программе необратимых демократических преобразований и экономических реформ в Новом Узбекистане, а также пожелал успешного проведения предстоящих важных политических мероприятий», - говорится в сообщении.

Стороны отметили высокую динамику двусторонних контактов и обменов в соответствии с договоренностями встречи на высшем уровне, состоявшейся в городе Ташкенте в октябре 2022 года.

Товарооборот Узбекистана со странами ЕС вырос с начала этого года на 70%. Портфель инвестиционных проектов с участием ведущих европейских компаний в высокотехнологичных отраслях экономики Узбекистана превысил 20 млрд евро.

Лидеры Узбекистана и ЕС отдельно остановились на вопросах наращивания объемов и диверсификации двусторонней торговли, продления преференциального торгового режима «GSP+», развития эффективных транспортных маршрутов, прежде всего Транскаспийского транзитного коридора, реализации совместных программ и проектов в сферах «зеленой» энергетики, инноваций и высоких технологий, цифровизации, экологии, образования, туризма и других направлениях.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки. Подчеркнута важность продолжения консультаций и оказания гуманитарной помощи Афганистану.