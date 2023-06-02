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Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на встрече в Чолпон-Ате обсудили вопрос госграницы
Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров
Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров

CentralAsia (KG) -  Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 2 июня в Чолпон-Ате провёл встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба президента РТ.

В ходе переговоров лидеры стран обсудили вопрос делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

«Президенты выразили удовлетворение достигнутым по настоящее время результатом по согласованию проектной линии государственной границы между двумя странами протяженностью около 626 км, 102 км из которых удалось описать за последние 1.5 года. При этом выступили за результативное продолжение переговоров и поиск взаимоприемлемых решений на основе взаимного уважения и доверия», - говорится в сообщении.

Подтвердив важность сохранения уз дружбы и добрососедства между двумя странами, главы государств высказались за разрешение всех возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами.

Также Жапаров и Рахмон обсудили состояние и перспективы кыргызско-таджикских отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.

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