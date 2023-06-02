экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Акорды.

Встреча состоялась на полях саммита «Центральная Азия – Европейский союз». Приветствуя Шарля Мишеля, Касым-Жомарт Токаев отметил приоритетным характер стратегического партнёрства Казахстана с Европейским союзом.

«Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве нашей страны с ЕС положило начало новому этапу углубленного взаимодействия. Сегодня ЕС является ведущим торговым партнёром и крупнейшим инвестором в экономику Казахстана», – говорится в сообщении.

В свою очередь Шарль Мишель, высоко оценив растущую динамику сотрудничества между Евросоюзом и Казахстаном, отметил необходимость совместной работы по дальнейшему развитию взаимодействия.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com