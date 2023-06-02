Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Акорды.
Встреча состоялась на полях саммита «Центральная Азия – Европейский союз». Приветствуя Шарля Мишеля, Касым-Жомарт Токаев отметил приоритетным характер стратегического партнёрства Казахстана с Европейским союзом.
«Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве нашей страны с ЕС положило начало новому этапу углубленного взаимодействия. Сегодня ЕС является ведущим торговым партнёром и крупнейшим инвестором в экономику Казахстана», – говорится в сообщении.
В свою очередь Шарль Мишель, высоко оценив растущую динамику сотрудничества между Евросоюзом и Казахстаном, отметил необходимость совместной работы по дальнейшему развитию взаимодействия.
Также состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня.