Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Акорды.

Встреча состоялась на полях саммита «Центральная Азия – Европейский союз». Приветствуя Шарля Мишеля, Касым-Жомарт Токаев отметил приоритетным характер стратегического партнёрства Казахстана с Европейским союзом.

«Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве нашей страны с ЕС положило начало новому этапу углубленного взаимодействия. Сегодня ЕС является ведущим торговым партнёром и крупнейшим инвестором в экономику Казахстана», – говорится в сообщении.

В свою очередь Шарль Мишель, высоко оценив растущую динамику сотрудничества между Евросоюзом и Казахстаном, отметил необходимость совместной работы по дальнейшему развитию взаимодействия.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня.

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