Сенат Узбекистана одобрил шестикратное уменьшение социального налога для сотрудников ИП

CentralAsia (UZ) - Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана на заседании 1 июня одобрил снижение в шесть раз суммы социального налога для граждан, работающих у индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщает «Газета.uz» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.

Согласно одобренным изменениям в Налоговый кодекс и закон «О подсобном хозяйстве», теперь физлица, являющиеся сотрудниками ИП, будут уплачивать соцналог в размере не менее одной базовой расчетной величины (БРВ) раз в год. То есть выплата составит минимум 330 тысяч сумов ($29). Тогда как сейчас размер налога составляет 50% БРВ в месяц или 1,98 млн сумов ($174) в год.

Соответственно, сумма социального налога для указанной категории работников сократилась в шесть раз.

За данные выплаты в казну государства отвечают бизнесмены, с которыми граждане заключили трудовой договор. Однако для начисления стажа работники могут самостоятельно уплачивать налог в размере одной БРВ, если они занимаются:

животноводством (крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади и другие);

тепличным хозяйством;

птицеводством (куры, перепелки, индюки, гуси, утки);

кролиководством;

пчеловодством;

рыболовством;

садоводством;

лимоноводством;

цветоводством.

При этом на размер налога не будут влиять ни площадь земельного участка, ни численность поголовья скота или других животных.

«Принятие закона послужит снижению безработицы в махаллях и сокращению неформальной занятости, увеличению количества официально занятых и обеспечению гражданам стажа работы и приемлемой для них пенсии при достижении пенсионного возраста», — отметили сенаторы.

Спикер верхней палаты парламента Танзила Нарбаева, в свою очередь, подчеркнула, что снижение налогового бремени и отмена ряда требований обеспечат социальную защиту сотен тысяч граждан республики.