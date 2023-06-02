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Пашинян: Армения — не союзник России в войне против Украины
Никол Пашинян
Никол Пашинян

CentralAsia (CA) -  Армения не является союзником России в конфликте в Украине, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью CNN Prima News. Запись опубликована на YouTube-канале правительства Армении.

«Вы сказали, что мы с Россией союзники. Конечно, об этом никогда не говорилось вслух, но думаю, это заметно. В войне с Украиной мы — не союзники России. И наше восприятие этой войны, этого конфликта — это беспокойство, потому что это прямо влияет на все наши отношения», — сказал Пашинян (цитата по Armenian Report).

Он отметил, что на Западе обращают внимание на то, что Армения — союзник России. В Москве же видят, что Ереван не поддерживает военные действия в Украине. «Получается, что мы ничьи союзники в этой ситуации, следовательно, мы уязвимы», — сказал Пашинян.

«Кажется, что есть какой-то вариант избежать всех этих столкновений, но истина в том, что чем сложнее ситуация, тем уже становится поле для маневрирования. Мы уклоняемся не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а из-за сказанного мной – наших забот намного больше, они не позволяют больше вовлекаться в решение других вопросов», - сказал Пашинян.

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