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Страны НАТО испытывают дефицит боеприпасов, — Столтенберг
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг

CentralAsia (CA) -  Страны НАТО исчерпали свои запасы боеприпасов. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg.

В связи с этим генсек НАТО призывает страны-члены блока как можно скорее увеличить свои расходы на Ааьянс до минимум 2% ВВП и подписать больше контрактов с оборонными компаниями.

«Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство. На данный момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину - это не устойчивый путь, поэтому нам нужно нарастить производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные цели», - сказал Столтенберг.

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