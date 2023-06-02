Страны НАТО испытывают дефицит боеприпасов, — Столтенберг

Йенс Столтенберг

CentralAsia (CA) - Страны НАТО исчерпали свои запасы боеприпасов. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg.

В связи с этим генсек НАТО призывает страны-члены блока как можно скорее увеличить свои расходы на Ааьянс до минимум 2% ВВП и подписать больше контрактов с оборонными компаниями.

«Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство. На данный момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину - это не устойчивый путь, поэтому нам нужно нарастить производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные цели», - сказал Столтенберг.