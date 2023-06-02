В Казахстане в выходные ожидается жара до +44 градусов

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 3-5 июня будет жаркая погода без осадков, лишь на западе и в горных районах юго-востока пройдут дожди с грозами, сообщает «Казгидромет».

«Отрог уходящего антициклона, который подпитывается южными потоками, будет определять погоду на большей части Казахстана. Лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока страны под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. В южных регионах республики ожидается усиление ветра с пыльными бурями», - сообщается в прогнозе синоптиков.

Также по стране сохранится сильная жара: днем на северо-западе, севере страны будет +36+41 °С, на востоке +33+39 °С, в центре +33+41 °С, на юге +37+44 °С, на юго-востоке +30+39 °С.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения