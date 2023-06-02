Токаев назвал приоритетные направления сотрудничества стран Центральной Азии и Евросоюза

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече лидеров «Центральная Азия – Европейский Союз», назвал шесть главных приоритетных направлений сотрудничества регионов, сообщает Акорда.

«Перспективы сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза действительно обширны. По итогам прошлого года приток европейских инвестиций увеличился на 23%, составив $12,5 млрд», - отметил Токаев.

По его словам, из $350 млрд прямых иностранных инвестиций, привлеченных за 30 лет в Казахстан, почти половина имеет «европейское происхождение». На долю Евросоюза приходится более 40% казахстанской внешней торговли. В прошлом году объем взаимного товарооборота Казахстана со странами ЕС составил $40 млрд, и Токаев считает, что есть все возможности к 2025 году довести этот показатель до $50 млрд.

Вместе с тем, «исходя из общих интересов», президент Казахстана озвучил приоритетные направления, которые, по его мнению, «будут иметь стратегическое значение не только для Казахстана, но и для всех стран региона».

Первым он назвал увеличение товарооборота до $15 млрд в год. За прошлый год товарооборот Казахстана со странами региона составил $8 млрд, а объемы общерегиональной торговли со странами Европейского союза достигли $49 млрд.

«Приоритетной задачей является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры. Казахстан готов нарастить свой экспорт в страны ЕС по 175 несырьевым товарным позициям на сумму $2,3 млрд в таких сферах, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность», - заявил глава государства.

Большие перспективы сотрудничества он видит и в сельском хозяйстве, отметив, что «наши аграрии готовы нарастить экспортные поставки зерновых и масличных культур, другой продукции».

«Используя взаимный потенциал в аграрной сфере, мы можем существенно укрепить продовольственную безопасность наших регионов», - считает он.

Вторым приоритетным направлением Токаев назвал развитие транспортно-логистической инфраструктуры, отметив, что Транскаспийский международный транспортный маршрут способен значительно повысить уровень взаимодействия между регионами, а логистический терминал в городе Сиань, КНР, станет важным хабом для отправки прямых контейнерных поездов через территорию Центральной Азии в Европу. Он призвал европейских партнеров принять самое активное участие в развитии портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместном производстве транспортных судов и создании логистических складов.

«Кроме того, Казахстан готов к совместной работе с европейскими партнерами по сопряжению Транскаспийского маршрута с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и мега инициативой Global Gateway», - добавил президент.

Вместе с тем Токаев сообщил, что 19 мая Европейский банк представил исследование по устойчивым транспортным связям между Европой и Центральной Азией. В нем обозначено, что так называемая Центральная транскаспийская сеть, проходящая через территорию южного Казахстана, определена в качестве «наиболее устойчивого варианта». По предварительным оценкам, общие инфраструктурные потребности в инвестициях для значительного улучшения Центральной транскаспийской сети оцениваются в 18,5 млрд евро.

«Для сопряжения этих масштабных проектов предлагается разработать Стратегию развития транспортно-логистического сотрудничества между странами Центральной Азии и Европейского Союза», - сказал президент Казахстана.

Третье перспективное направление, по мнению Токаева, - это энергетика и редкоземельные металлы. Сейчас, как отметил глава государства, 80% экспорта казахстанской нефти в Европу осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум. И Казахстан рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны ЕС для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок через этот стратегически важный нефтепровод.

«В тесном сотрудничестве с азербайджанскими партнерами мы также развиваем Транскаспийский маршрут. К примеру, с начала текущего года начата прокачка казахстанской нефти по маршруту Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан объемом 1,5 млн тонн в год. В среднесрочной перспективе мы планируем расширить экспорт нефти по направлению Актау – Батуми, а также увеличить объемы прокачки через трубопроводы Транскаспийского маршрута. В то же время Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод “Дружба”. С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тыс. тонн. Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 млн тонн в год с возможностью его увеличения в будущем», - поделился планами Токаев.

Другим приоритетным направлением для Казахстана является развитие газоперерабатывающих мощностей и газотранспортной системы. В этой связи большое значение имеют строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент», строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган. Здесь Токаев рассчитывает на дальнейшую поддержку европейских партнеров в продвижении проектов регионального масштаба.

Вместе с тем Казахстан готов предоставить преференции европейским партнерам для разведки и разработки более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов на территории страны.

Для четвертого направления – климат и зеленый переход – Токаев предлагает активизировать совместные усилия в рамках реализации стратегии Global Gateway и инициатив Team Europe по вопросам изменения климата, водных ресурсов, развития возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

«Отдельное внимание следует уделить активизации совместных усилий в рамках деятельности Международного фонда спасения Арала. Предлагаем создать в городе Алматы проектный офис стран Центральной Азии по вопросам климата и зеленой энергетики, а также в 2026 году провести в Казахстане Региональный климатический саммит», - добавил глава государства.

Пятым перспективным направлением президент видит цифровизацию, пригласив европейские университеты к открытию филиалов в Казахстане, в том числе на базе технопарка Astana Hub; а шестым назвал региональную безопасность и стабильность, вновь отметив, что это «напрямую зависит в том числе от ситуации в Афганистане». Поэтому он призвал продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране и наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН.

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