Садыр Жапаров в июле посетит Монголию и откроет посольство Кыргызстана в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - На днях глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев совершил рабочий визит в Монголию. И стало известно, что в середине июля Монголию посетит президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Он сказал, что уверен, что визит президента Садыра Жапарова, который посетит Монголию в дни проведения Дня национального праздника Наадам, активизирует политический диалог между двумя странами и придаст важный импульс расширению сотрудничества.

По этому случаю президент Кыргызстана примет участие в открытии посольства своей страны в Улан-Баторе.

В прошлом году было отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Кыргызстаном, что стало важным для более тесных отношений и сотрудничества между двумя народами.

источник: Middle Asian News

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