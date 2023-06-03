экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Министр обороны Катара встретился с министром обороны Монголии

CentralAsia (MNG) -  Заместитель премьер-министра и государственный министр по делам обороны Его Превосходительство д-р Халид бин Мохаммед Аль-Аттия встретился с министром обороны Монголии Его Превосходительством Сайханбаяром Гурсэдом во время визита Его Превосходительства в Республику Сингапур.

В ходе встречи они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и рассмотрели отношения военного сотрудничества между двумя сторонами, а также пути их укрепления и развития.

Во встрече принял участие посол Государства Катар в Республике Сингапур Сауд бин Джассим Аль Джуфаири.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com