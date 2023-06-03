Министр обороны Катара встретился с министром обороны Монголии

CentralAsia (MNG) - Заместитель премьер-министра и государственный министр по делам обороны Его Превосходительство д-р Халид бин Мохаммед Аль-Аттия встретился с министром обороны Монголии Его Превосходительством Сайханбаяром Гурсэдом во время визита Его Превосходительства в Республику Сингапур.

В ходе встречи они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и рассмотрели отношения военного сотрудничества между двумя сторонами, а также пути их укрепления и развития.

Во встрече принял участие посол Государства Катар в Республике Сингапур Сауд бин Джассим Аль Джуфаири.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения