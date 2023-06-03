Состоялось 2-е заседание Совета сотрудничества между правительствами Монголии и Таиланда

CentralAsia (MNG) - Второе заседание монголо-таиландского межправительственного совета сотрудничества состоялось 2 июня 2023 года в Бангкоке.

Заседание проходило под председательством министра окружающей среды и туризма, главы монгольской секции Совета Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий, заместителя министра иностранных дел Таиланда, главы таиландской секции Виджават Исарабхакди.

В ходе встречи стороны оценят текущее состояние торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, отметят 50-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Таиландом в 2024 году, укрепят правовое поле двух стран, стимулируют торговлю и инвестиции, содействие развитию села, обменялись мнениями о расширении и развитии взаимовыгодного сотрудничества в сферах сельского хозяйства, туризма, культуры и образования.

Стороны договорились совместно организовать такие мероприятия, как визит на высоком уровне, день культуры и круглый стол ученых в режиме онлайн в рамках 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Таиландом.

Кроме того, в соответствии с «5-летним планом сотрудничества Монголии и Таиланда на 2022-2027 годы» стороны подтвердили, что продолжат тесное сотрудничество с целью увеличения двустороннего товарооборота до 100 млн долларов США и инвестиций до 1,5 млн. миллиардов долларов США в 2027 году.

Стороны отметили успешное проведение первого заседания Совместного торгового комитета Монголии и Таиланда в Улан-Баторе в 2022 году и договорились о проведении второго заседания комитета в 2024 году.

В связи с объявлением Правительством Монголии 2023-2025 гг. «Годом посещения Монголии» была достигнута договоренность об организации туристических мероприятий и мероприятий в Таиланде для популяризации Монголии среди граждан Таиланда и привлечения туристов, пригласить представителя Тайский туроператор посетить Монголию и установить документ о сотрудничестве. Они также договорились о сотрудничестве в направлении прямых рейсов Улан-Батор—Бангкок начиная с июня текущего года и участия монгольских бизнесменов в крупных выставках и торгах, охватывающих страны Юго-Восточной Азии, организуемых Министерством торговли Таиланда.

Под эгидой Ее Величества принцессы Таиланда Маха Чакри Сириндхорн было принято решение продолжить успешную реализацию программы «Обед» в монгольских средних школах. Кроме того, стороны отметили, что поддерживают предложение монгольской стороны о сотрудничестве в рамках национальных движений «Миллиард деревьев» и «Продовольствие и безопасность», инициированных президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа.

Монгольская сторона выразила удовлетворение приветствовать Ее Королевское Высочество принцессу Королевства Таиланд Чулабхорн в Монголии.

Кроме того, в рамках укрепления договорно-правовой базы отношений достигнута договоренность об активизации диалога по согласованию документов, которые будут установлены между двумя странами, и закрепить их в ходе визита на высоком уровне, который будет реализован в ближайшее время.

В дружеской, деловой и продуктивной атмосфере завершилось очередное II заседание Монголо-Таиландского межправительственного совета сотрудничества, и стороны приняли решение провести очередное III заседание в Улан-Баторе в 2024 году.

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