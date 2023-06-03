В Монголии в прошлом месяце посадили более 2,6 млн деревьев

CentralAsia (MNG) - В рамках национальной кампании «Миллиард деревьев», инициированной президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, в прошлом месяце 25 тысяч граждан и четыре тысячи организаций посадили по всей стране 2,6 миллиона деревьев.

В восьми населенных пунктах столицы высажено 198 тысяч деревьев и кустарников.

Сегодня ресурсы саженцев в стране составляют 56,2 миллиона, а ресурсы семян - 12,2 тонны. В прошлом году общая площадь лесов, поврежденных лесными вредителями, оценивалась в 729 тысяч гектаров. На основе исследования в 2023 году на площади 185 тысяч гектаров будет проведена комплексная борьба с вредителями леса для борьбы с лесными вредителями и защиты здоровья лесов Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения