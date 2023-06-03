В Индии в результате столкновения поездов погибли 288 человек. Фото, видео

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 288 человек погибли и около 900 получили травмы разной тяжести в результате столкновения нескольких поездов в штате Одиша на востоке Индии, передает AFP со ссылкой на пожарные службы.

Пассажирский поезд Coromandel Express и товарный поезд столкнулись в Одише 2 июня, около 19:20 по местному времени. Авария произошла возле станции Баханага Базар, когда поезд направлялся со станции Шалимар недалеко от Калькутты в Ченнаи.

В результате с рельсов сошли восемь вагонов. Hindustan Times писала, что вагоны упали на соседний путь, где в них врезался еще один пассажирский поезд, который ехал навстречу.

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Это крупнейшая железнодорожная катастрофа в Индии с 1980-х годов. По оценкам местных властей, число жертв может вырасти.

К месту катастрофы прибыло уже более 200 машин скорой помощи, на дежурство дополнительно вызваны более 100 врачей, многие из выживших пассажиров, по свидетельствам очевидцев, пришли на помощь тем, кто оказался в перевернутых вагонах, спасательная операция продолжается.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи со случившимся и сообщил, что семьям погибших выплатят по 2 млн рупий ($24,3 тыс.), а пострадавшим — по 50 тыс. рупий (чуть более $600).

Самая масштабная железнодорожная катастрофа в Индии произошла в 1981 году, когда во время циклона в штате Бихар переполненный пассажирский поезд слетел в реку, в результате чего погибло не менее 800 человек.