В инаугурации президента Турции примут участие представители более 80 стран. Список

CentralAsia (CA) - В церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится 3 июня в президентский комплексе в Анкаре примут участие 21 глав государства и 13 премьер-министров, а также многие министры и представители международных организаций, в том числе Организации турецких государств, НАТО и Организации исламского сотрудничества, сообщает «Анадолу».

Эрдоган, победивший на президентских выборах, набрав 27 млн 834 тыс. 589 голосов, 3 июня примет участие в церемонии приведения к присяге в Великом национальном собрании Турции (TBMM).

Реджеп Тайип Эрдоган принесет присягу в Великом национальном собрании Турции в 14:00. Эрдоган получит свой мандат от временного спикера Великого национального собрания Турции Девлета Бахчели.

В церемонии примут участие президенты: Азербайджана Ильхам Алиев, Венесуэлы Николас Мадуро, Болгарии Румен Радев, Габона Али Бонго Ондимба, Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало, ЮАР Сирил Рамафоса, Черногории Яков Милатович, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Конго Дени Сассу-Нгессо, Косово Вьоса Османи, ТРСК Эрсин Татар, Северной Македонии Стево Пендаровски, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Руанды Поль Кагаме, Сенегала Маки Салл, Сомали Хасан Шейх Махмуд, Того Фор Эссозимна Гнасингбе, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Бангладеш Мохаммад Шахабуддин Чуппу, Гвинеи Мамади Думбуя.

В списке почетных гостей 13 премьер-министров, в том числе премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Ливии Абдулхамид Дибейбе.

В церемонии также примут участие представители 8 международных организаций, в том числе генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубаничбек Омуралиев, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха.

12 стран будут представлены на уровне спикеров парламентов, в числе которых председатель Госдумы России Вячеслав Володин и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Дин Чжунли.

В церемонии примут участие бывший президент Германии Кристиан Вульф, бывший канцлер Германии Герхард Шредер, бывший президент ТРСК Дервиш Эроглу, бывший член президентского совета Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович и бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

После завершения церемонии инаугурации президент Турции обнародует новый состав кабинета министров.