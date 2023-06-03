Токаев предложил Германии поставлять по «Дружбе» более 1 млн тонн нефти в год

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у республики есть возможность увеличить поставки нефти в Германию через трубопровод «Дружба» до 1,2 млн тонн в год, сообщает Акорда.

«Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод «Дружба». С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тыс. тонн. Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 млн тонн в год с возможностью его увеличения в будущем»,— сказал Токаев на встрече лидеров стран Центральной Азии и Европейского союза в Чолпон-Ате.

29 декабря «Транснефть» получила заявку от Казахстана на прокачку нефти в Германию по «Дружбе». Она включала резервирование дополнительных мощностей нефтепровода в объеме 1,2 млн тонн на 2023 год. В конце февраля советник президента «Транснефти» (один из операторов трубопровода «Дружба») Игорь Демин сообщил, что компания начала прокачку нефти из Казахстана транзитом через Россию в направлении пункта сдачи Адамова Застава в Польше.

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