Украина готова к контрнаступлению, – Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению ВСУ в интервью The Wall Street Journal.

«Я считаю, что на сегодня мы готовы уже это делать (контрнаступление). Мы хотели бы иметь определенные вещи, но мы не можем ждать месяцами. Мы очень верим в успех. Не знаю, сколько нам для этого понадобится времени», - сказал он.

Украинский президент признал превосходство России в воздухе и сказал, что отсутствие защиты от российской авиации означает, что «большое количество солдат погибнет» в ходе контрнаступления, пишет издание. Украина срочно нуждается в большом количестве систем ПВО Partriot (первую она получила от Запада весной) и хочет дополнительные объемы вооружений, сказал Зеленский.