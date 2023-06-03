Представитель Госдепа США: Казахстан взял на себя функции регионального хаба, которым раньше была Россия

Джеймс О’Брайен (слева)

CentralAsia (KZ) - В Казахстан прибыл глава отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймс О'Брайен. Он ответил на вопросы о санкциях в отношении России и их влиянии на Казахстан, сообщает Informburo.kz.

«Коалиция стран, которая наложила санкции, – 40 стран-участниц – понимают, что эти меры влияют на бизнес-среду во всём регионе. Это напрямую касается тех стран, которые граничат с Российской Федерацией, в том числе самой большой экономики в регионе – Казахстана. Мы приехали сюда, чтобы понять, где работают эти санкции, а где они наносят вред. Единственный способ это определить – через открытый диалог», – сказал Джеймс О'Брайен.

О'Брайен рассказал, какие меры принимает США в этом направлении.

«Первая задача – снизить, минимизировать негативный эффект санкционных программ, которые не выполняют изначально поставленные цели. Мы хотим, чтобы казахстанская экономика процветала. Мы понимаем, что Казахстан должен найти новые маршруты, новых поставщиков, новых потребителей и таким образом найти для себя новые возможности. В тех ситуациях, когда найти новые возможности невозможно, мы работаем над тем, чтобы минимизировать негативное влияние санкций на бизнес и жизнь людей», – сказал глава отдела Госдепартамента США.

Он отметил, что необходимо адаптироваться под изменяющиеся условия в регионе, в том числе снижение зависимости мира от России.

«Мы видим, что Казахстан сейчас становится региональным хабом, берёт на себя те функции и задачи, которые раньше выполняла Россия. Мы думаем, что это хорошо, это здоровая ситуация для региона. Мы хотим, чтобы это продолжалось, и должны убедиться, что санкции не влияют негативно на эту ситуацию. Но также мы должны обеспечить, чтобы санкции полностью выполнялись. Мы тесно сотрудничаем с казахстанскими властями», – подчеркнул Джеймс О'Брайен.

О'Брайен отметил, что Россия имеет возможность ввозить различные товары через третьи страны, но этот тренд идёт на снижение.

«Мы взаимодействуем со странами, которые находятся на передовой линии. Работаем над тем, чтобы товары, которые попадают из них в Россию, не были использованы на поле боя. Несколько дней подряд у нас шли консультации с правительством Казахстана по мерам, призванным не допустить этого. Консультации прошли успешно», – заявил он.

Также Джеймс О'Брайен рассказал о том, как ведут работу по соблюдению санкций с американскими компаниями. По его словам, в первую очередь США наводят порядок у себя.

«Мы им чётко говорим, что продажа товаров в Россию незаконна. Все страны-участницы Большой семёрки не могут продавать товары и компоненты, которые могут быть использованы для военных целей России, независимо от того, какой стране они их продают. Мы наводим порядок у себя дома, со своими компаниями. Проводим разъяснительную работу, предоставляем информацию, чтобы Казахстан мог решить, как ему действовать. И мы знаем, что казахстанская позиция ясна. Американские компании, которые нарушают эти требования, наказываются. Несколько случаев недавно выявили», – заявил глава отдела Госдепартамента.

1 июня Джеймс О'Брайен посетил Астану, где встретился с высокопоставленными чиновниками казахстанского правительства.

«Мы планируем в том же темпе продолжать сотрудничество между Казахстаном, Вашингтоном, Брюсселем и другими странами. Я думаю, что это признак здоровой коммуникации, здорового партнёрства», – резюмировал Джеймс О'Брайен.

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