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Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии в связи с катастрофой на железной дороге

CentralAsia (CA) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы, сообщает пресс-служба главы государства.

«С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о страшной железнодорожной катастрофе в Баласоре, в штате Одиша, повлекшей большие человеческие жертвы. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот скорбный час мы вновь подтверждаем нашу солидарность с народом Индии», – говорится в телеграмме.

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