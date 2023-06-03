Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии в связи с катастрофой на железной дороге

CentralAsia (CA) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы, сообщает пресс-служба главы государства.

«С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о страшной железнодорожной катастрофе в Баласоре, в штате Одиша, повлекшей большие человеческие жертвы. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот скорбный час мы вновь подтверждаем нашу солидарность с народом Индии», – говорится в телеграмме.