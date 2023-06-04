В Монголии прошел международный Улан-Баторский марафон

CentralAsia (MNG) - Международный марафон, ежегодно организуемый губернатором столицы Монголии среди бегунов-профессионалов и любителей, и в этом году в марафоне приняли участие более 20 тысяч человек из 30 стран, в том числе лучшие профессиональные бегуны Монголии, Японии, Франции и Кении.

Монгольский бегун Н. Мөнхбаяр одержал победу в беге на 42 км или полном марафоне среди мужчин, а в марафоне среди женщин — Г. Хишигсайхан.

В марафоне были беговые категории на 1500 метров, 5000 метров, 10 километров, 21 километр и 42 километра. В частности, бег на 1500 метров включает в себя пробег для семей и людей с ограниченными возможностями. Полный марафон или 42 километра – для участников старше 18 лет, полумарафон или 21 километр – для участников в возрасте от 18 до 34 лет, 35 – 54 лет и старше 55 лет, бег на здоровье или 10 километров, 5000 метров – от 12 до 17 лет и участники старше 18 лет.

В этом году к марафону добавились полный марафон или 42 километра и полумарафон или 21 километр для людей с ограниченными возможностями.

«Улан-Баторский марафон-2023» продлен до дня и в течение дня предлагаются разнообразные арт-перфомансы, услуги, пропагандирующие здоровый образ жизни, зоны отдыха и передвижные зоны питания. Кроме того, на маршруте марафона проходят выездные диджейские сеты, цирковые представления для детей, конторсия, шоу бодибилдинга, массовые танцы и упражнения.

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