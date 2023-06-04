Эрдоган сменил правительство Турции

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- 12:28, 04 июня 2023
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- Обновлено: 12:31, 04 июня 2023 Кыргызча
CentralAsia (CA) - После состоявшейся 3 июня, церемонии инаугурации переизбранный президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил новый состав правительства, передаёт «Анадолу».
Новый Кабинет министров выглядит следующим образом:
вице-президент — Джевдет Йылмаз (зампред Партии справедливости и развития);
министр иностранных дел — Хакан Фидан (ранее глава Нацразведки);
министр национальной обороны — Яшар Гюлер (ранее начальник Генштаба ВС);
министр внутренних дел — Али Ерликая (губернатор провинции Стамбул);
министр юстиции — Йылмаз Тунч;
министр семьи и социальной политики — Махинур Оздемир Гекташ;
министр труда и социальной защиты — Ведат Ишихан;
министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата — Мехмет Ожасеки;
министр энергетики и природных ресурсов — Алпарслан Байрактар;
министр молодежи и спорта — Осман Ашкин Бак;
министр казначейства и финансов — Мехмет Шимшек;
министр культуры и туризма — Мехмет Нури Эрсой;
министр национального образования — Юсуф Текин;
министр здравоохранения — Фахреттин Коджа;
министр промышленности и технологий — Мехмет Фатих Кадыр;
министр сельского и лесного хозяйства — Ибрагим Юмаклы;
министр торговли — Омер Болат;
министр транспорта и инфраструктуры — Абдулкадир Уралоглу.
Эрдоган одержал победу во втором туре выборов, состоявшемся 28 мая. Основным соперником действующего президента Турции был представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу.