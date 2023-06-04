Алиев и Пашинян провели встречу в Турции после инаугурации Эрдогана

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели краткую встречу в Анкаре после церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На встрече лидеры двух стран договорились продолжить переговоры по заключению межгосударственного мирного договора.

Турецкий телеканал TRT1 сообщает, что при участии уже бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма Алиев и Пашинян обсудили двусторонние отношения, мирное урегулирование между Баку и Ереваном, а также анонсировали, что планируют провести еще одну встречу на следующей неделе (где именно она состоится, не уточняется).

25 мая Армения и Азербайджан сообщили о решении территориального спора. Азербайджанская сторона утверждала, что мирное соглашение с Арменией может быть подписано 1 июня в Кишиневе. Никол Пашинян говорил, что подписание мирного договора с Баку пока не предполагается, поскольку азербайджанская сторона не дала ответа на очередные армянские предложения. При этом армянский премьер допускает заключение мирного договора в «недалеком будущем».