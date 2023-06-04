Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Американский президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США, что позволит стране избежать дефолта. Об этом заявили в Белом доме.

«В субботу, 3 июня, президент подписал закон… «Акт 2023 года о бюджетной ответственности», который приостанавливает предел государственного долга до 1 января 2025 года»,— говорится в заявлении американской администрации (цитата по Bloomberg). Кроме того, президент США также поблагодарил лидеров Конгресса за сотрудничество при принятии этого документа.

29 мая в Белом доме заявляли, что президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти достигли окончательной сделки по потолку госдолга. Соглашение предполагает повышение госдолга до 2025 года. Центральное место в сделке занимает двухлетнее бюджетное соглашение. Оно предполагает в целом сохранение расходов на прежнем уровне в 2024 году с возможностью их увеличения на оборону и на ветеранов. В 2025 году уровень расходов будет увеличен на 1%.

Если бы соглашение не было подписано, США грозил дефолт, предупреждала ранее американский министр финансов Джанет Йеллен.