Токаев поздравил казахcтанцев с Днём гоcударственных символов
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днём государственных символов.
«Поздравляю соотечественников с Днём государственных символов! Наши Флаг, Герб и Гимн наполнены глубоким содержанием и вызывают в каждом из нас чувство гордости и ответственности за страну. Чтить государственные символы – долг любого гражданина и патриота!» – написал президент в Twitter.
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