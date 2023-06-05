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Монгольский спортсмен завоевал золотую медаль, победив кыргызского борца

CentralAsia (MNG) -  С 1 по 4 июня в Бишкеке прошел мировой рейтинговый турнир имени Каба уулу Кожомкула и Раатбека Санатбаева по греко-римской, вольной и женской борьбе.

Всего в турнире приняли участие более 600 борцов из 24 стран мира. Схватки прошли в десяти весовых категориях.

Монгольский борец вольного стиля Тулга Төмөр-Очир завоевал золотую медаль, победив кыргызстанца Алибека Осмонова в весовой категории до 65 кг.

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