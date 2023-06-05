Обнародована дата визита Пап Римского Франциска в Монголию

CentralAsia (MNG) - По приглашению президента Монголии Папа Франциск, глава государства Святого Стола, посетит Монголию.

Папа Франциск, глава государства Святого Престола, посетит Монголию с государственным визитом с 31 августа по 4 сентября этого года по приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа, — сообщает Офис Президента Монголии.

И Ватикан в субботу подтвердил поездку с 31 августа по 4 сентября в не имеющую выхода к морю страну, союзную США, зажатую между Россией и Китаем, которые папы никогда не посещали. Папа Франциск посетит Монголию в конце лета. Этот визит станет первым для понтифика и будет иметь большое геополитическое значение, учитывая его близость к России и Китаю.

Визит происходит в то время, когда Франциск пытается придерживаться дипломатической линии в своих отношениях с обеими странами: с Москвой Франциск ищет возможность для посланника мира, чтобы подтолкнуть Россию и Украину к переговорам о прекращении войны.

С Китаем Ватикан стал свидетелем нарушения своего знакового соглашения 2018 года о кандидатурах епископов, когда Пекин принимал односторонние решения.

Франциск будет служить крошечной христианской общине в Монголии, в рамках своего внимания посещая далеко раскинувшихся католиков на периферии основных центров влияния церкви.

источник: Middle Asian News

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