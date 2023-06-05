В Улан-Баторе введено в эксплуатацию 3000 самокатов

CentralAsia (MNG) - С 26 мая в Улан-Баторе был введен новый вид транспортных услуг - прокат самокатов марки «Ninebot». Услуга скутера представлена ​​ООО «Jet Sharing Mongolia».

После двухнедельного тестирования 1000 скутеров, 4 июня или в День без автомобиля, компания провела официальный запуск и ввела в эксплуатацию 3000 скутеров. Самокат «JET» — это проект, который прошел испытания и поступил на вооружение в восьми странах мира, а сегодня приложение JET скачали 5000 человек.

Губернатор столицы и мэр города Улан-Батор Сумьяабазар Долгорсурэн ознакомился с арендованным самокатом «JET», поблагодарил молодых людей, которые внедрили услугу и распространяют культуру города, и подчеркнул необходимость уделять внимание безопасности пользователей.

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