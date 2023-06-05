Национальный чемпионат по пара волейболу Монголии прошел в сомоне Мандал

CentralAsia (MNG) - Национальный чемпионат по пара волейболу 2023 года прошел в сомоне Мандал аймака Сэлэнгэ.

В соревнованиях, которые были организованы в субботу и воскресенье, приняли участие более 100 спортсменов из 15 команд из аймаков Говьсумбэр, Хэнтий, Сэлэнгэ, Орхон, Говь-Алтай и Хөвсгөл, районов Хан-Уул, Чингэлтэй и Сонгинохайрхан города Улан-Батор.

Этот чемпионат уникален тем, что впервые проводится в сельской местности, особенно в сомоне.

Территория 4843 км, население 4,2 тыс. человек. Центр — поселок Мандал, расположенный в 220 км от Сухбаатара или центра аймака Сэлэнгэ, 170 км от Улан-Батора и в 6 км от Зуунхараа.

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