Монголия — одна из пяти стран Азии, где регулярно отмечают День без автомобилей

CentralAsia (MNG) - В минувшие выходные в центральной части столицы ввели ограничения на движение транспорта и организовали день без автомобилей.

Ежегодно регулярно проводя День без автомобиля, Монголия вошла в пятерку стран Азии, которые регулярно отмечают День без автомобиля. В этот день с успехом были организованы массовые конкурсы, культурные мероприятия и международные марафоны.

«Улан-Баторский марафон-2023» характеризуется увеличением участия частного сектора в международных соревнованиях по бегу, а также добавлением вида бега для людей с ограниченными возможностями к полумарафонам и полным марафонам.

В дне приняли участие более 100 предприятий, более 500 волонтеров и более 20 тысяч человек из 30 стран мира.

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