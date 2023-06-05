Талибы продолжают усиливать репрессии в отношении афганских женщин и девочек, - Human Rights Watch

CentralAsia (CA) - Поскольку жесткая администрация талибов продолжает нарушать права женщин в Афганистане при своем режиме, несколько международных организаций и органов по правам человека часто выражали обеспокоенность гендерной политикой страны, пишет Кhaama.

Глава отдела по правам женщин Human Rights Watch заявила, что, с одной стороны, талибы настойчиво добиваются признания и притока международной помощи, а с другой стороны, продолжают усиливать репрессии в отношении афганских женщин и девочек.

Исполняющая обязанности содиректора отдела по правам женщин Human Rights Watch Хизер Барр в среду, 31 мая, заявила в Твиттере, что талибы не хотят вести содержательные переговоры.

Информационное агентство Reuters сообщило, что 11 мая премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани встретился с верховным лидером талибов Хибатуллой Ахундзадой в южной провинции Кандагар. Верховный лидер группировки мулла Хибатулла Ахундзада не хочет взаимодействовать с международным сообществом, сообщает Reuters со ссылкой на из местных источников.

Барр сказала в Твиттере, что, по ее мнению, эта встреча не свидетельствует о заинтересованности талибов взаимодействовать с международным сообществом. Она считает, что этот вопрос поднимался в основном на встрече высокопоставленного катарского чиновника с Хебатуллой Ахундзаде.

Ранее представитель талибов заявил, что исполняющий обязанности заместителя премьер-министра группировки мулла Хасан Ахунд на встрече со своим катарским коллегой призвал катарских чиновников сыграть решающую роль в укреплении доверия между Афганистаном и международным сообществом.

В течение последних 20 месяцев руководство «Талибана» постоянно издавало ограничительные приказы в отношении прав афганских женщин и девочек на образование и работу. В последнем указе группа запретила женщинам-сотрудникам работать в агентствах ООН и организациях по оказанию помощи.

Несмотря на тесные отношения между Катаром и талибами, Доха подвергла критике гендерную политику талибов в отношении женщин. Между тем, министр иностранных дел Катара ранее заявлял, что ограничительная политика талибов, запрещающая женщинам учиться и работать, неприемлема для Катара.

Тем временем Amnesty International назвала введение жестких ограничений «войной против женщин» в Афганистане, подчеркнув важность судебного преследования нарушителей. Кроме того, в своем последнем отчете он также зафиксировал многочисленные инциденты в Афганистане, находящемся под контролем талибов, и продемонстрировал гендерно-ориентированную и дискриминационную тактику в отношении женщин.

Ссылаясь на Amnesty, Khaama Press сообщила, что афганских женщин заставили замолчать и вскоре они могут исчезнуть.

Согласно сообщениям Amnesty International, кампания талибов по систематическому подавлению афганских женщин в общественной сфере является женоненавистничеством, и политика удаления женщин и девочек из общественной жизни продолжается по всей стране при фактическом режиме талибов.

Выводы Amnesty International также показывают, что строгие ограничения движения «Талибан» в отношении женщин и девочек нарушают ряд международных договоров. Женщинам в Афганистане уже давно запрещено работать в НПО. Несколько женщин и девочек неоднократно обращались к властям де-факто с просьбой предоставить им работу вне дома, однако талибы продолжают ограничивать женщин в Афганистане. Некоторые женщины и девушки начали работать, например, занимаясь торговлей или занимаясь другими коммерческими делами, чтобы заработать деньги.

Поскольку талибы восстановили власть в августе 2021 года после ухода США из страны, женщинам не разрешается работать в сфере образования в местных и международных организациях, в спортивных залах или в общественных местах.