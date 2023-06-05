Таиланд и Монголия поставили цель достичь торгового оборота в размере $100 млн

CentralAsia (MNG) - Второе заседание Консультативного органа по двустороннему сотрудничеству между Таиландом и Монголией состоялось 2 июня в Бангкоке.

Сопредседательствовали на встрече министр окружающей среды и туризма Монголии Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий и заместитель министра иностранных дел Таиланда Виджават Исарабхакди.

В связи с празднованием 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Таиландом в 2024 году ожидается серия визитов на высоком уровне и культурных мероприятий, в том числе визит принцессы Королевства Таиланд Чулабхорн в Монголию, дни культуры и онлайн-круглые столы между исследователями и учеными двух стран.

Монгольская сторона выразила удовлетворение по поводу приема Ее Превосходительства принцессы Чулабхорн в Монголии.

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