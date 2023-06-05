В Совбезе Армении заявили о «проблемах» из-за членства Еревана в ОДКБ

Армен Григорян

CentralAsia (CA) - Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает «определенные проблемы», но при этом не ограничивает возможности для сотрудничества с разными странами, заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян, передает издание Aysor.

Он упомянул недавние переговоры, которые Ереван вел с одной из западных стран и где обсуждался вопрос поддержки Армении в «невоенной» форме. «Изначально, когда мы обсуждали, говорили, что Армения — член ОДКБ, но когда рабочая группа приехала и у нас состоялись обсуждения, их отношение к Армении во многих вопросах изменилось», — сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

Он также рассказал, что Ереван обсуждает вопрос о закупках оружия «со многими странами». По его словам, в рамках одних переговоров уже есть результаты, в рамках других — диалог продолжается.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян публично заявил о том, что миссия ОДКБ не действует на территории Армении, поскольку не фиксирует, в каких пределах находится граница республики.