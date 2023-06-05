Глава МИД России Лавров посетит Таджикистан
- Таджикистан, политика
- 10:35, 05 июня 2023
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Сергей Лавров
CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5-6 июня посетит с официальным визитом Таджикистан. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнедипломатического ведомства.
В Таджикистане у Лаврова запланированы его переговоры с министром иностранных дел центральноазиатской страны Сироджиддином Мухриддином, а также встреча с президентом Эмомали Рахмоном.
«В ходе контактов предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы дальнейшего развития союзничества Москвы и Душанбе...» — говорится в сообщении.
Стороны уделят внимание координации Москвы и Душанбе на основных международных площадках.
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