Глава МИД России Лавров посетит Таджикистан

Сергей Лавров

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5-6 июня посетит с официальным визитом Таджикистан. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

В Таджикистане у Лаврова запланированы его переговоры с министром иностранных дел центральноазиатской страны Сироджиддином Мухриддином, а также встреча с президентом Эмомали Рахмоном.

«В ходе контактов предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы дальнейшего развития союзничества Москвы и Душанбе...» — говорится в сообщении.

Стороны уделят внимание координации Москвы и Душанбе на основных международных площадках.

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