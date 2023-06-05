Туркменистан создал Комиссию по сокращению выбросов метана

Спутниковый снимок метановых шлейфов к востоку от Хазара, Туркменистан, сделанный НАСА в октябре 2022 года.

CentralAsia (TM) - Госинформагентство ТДХ 2 июля сообщило о создании в Туркменистане Комиссии по сокращению выбросов метана.

Как пишет ТДХ, Комиссия создана с целью «усиления государственного контроля за эффективностью работ по систематическому сокращению объемов парниковых газов, в основном выбросов метана, возникающих в различных отраслях экономики.

На прошедшем в этот же день заседании Кабинета министров создание Комиссии не упоминалось.

31 мая издание Bloomberg сообщило, что США ведут с Туркменистаном «серьезные» переговоры по сокращению выбросов метана. Стороны готовятся подписать соглашение, по которому США представят финансовую и экспертную поддержку в ликвидации источников утечек газа.

В мае этого года издание The Guardian сообщило об обнаружении крупных утечек метана в Туркменистане.

В 2022 году месторождения у Каспия стали источником 2,6 миллиона тонн выброшенного метана, на месторождении на востоке страны в атмосферу утекло еще 1,8 миллиона тонн парникового газа. По воздействию на атмосферу это эквивалентно 366 миллионам тонн углекислого газа – больше выбросов Великобритании за весь прошлый год.

22 мая вопросы изменения климата и выбросы парниковых газов с врио главы МИД Туркменистана Вепой Хаджиевым обсудил новый посол Великобритании Стивен Конлон.

29 мая президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по телефону переговорил со спецпредставителем президента США по климату Джоном Керри.