В Казахстане ожидается жара до +46 градусов

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 6-8 июня пройдут кратковременные дожди с грозами, но сильная жара сохранится, сообщает «Казгидромет».

«На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами, 6 июня на западе, 7-8 июня на северо-западе, 8 июня на севере страны сильные дожди, град. Лишь на юге страны будет жаркая погода без осадков», - сообщают синоптики.

Сильная жара сохранится 6-7 июня на севере, 6 июня в центре, на востоке страны до +41 °С, 8 июня на юго-востоке до +41 °С, на юге до +46 °С. Спад жары ожидается 8 июня на северо-западе, севере страны – до +22+30 °С.

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