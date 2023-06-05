В Туркменистане запретили электронные сигареты, - turkmen.news

CentralAsia (TM) - В Туркменистане запретили продавать электронные сигареты, сообщают источники turkmen.news. Прежде чем власти «хватились», эти устройства успели широко распространиться в стране, где обычные табачные изделия почти полностью запрещены.

В последнее время купить одноразовые электронные сигареты, многоразовые вейп-устройства, запчасти к ним, а также жидкости для заправки стало невозможно. Официально никаких нормативных актов не выпускалось, товары просто синхронно исчезли из продажи. Продавцы устно говорят покупателям, что их запретили.

Ранее купить электронные сигареты было довольно просто, их продавали онлайн и офлайн. В частности, популярным местом сбыта этого товара стали элитные ночные магазины по всему Ашхабаду, например, в районе «100 фонтанов». Эти заведения принадлежат родственникам семьи президента. Источники отмечают, что и сейчас в некоторых из этих магазинов все еще можно приобрести так называемую «ашку» (жаргонное название одноразовой электронной сигареты), а также кальяны и табак к ним.

Как и в других странах, электронные сигареты обрели большую популярность среди детей. Их легче пробовать, чем обычные сигареты: курильщик вдыхает не едкий дым, а пар с приятным фруктовым вкусом. Родители не могут учуять запах таких сигарет. Иногда они даже не понимают, что это такое, когда видят устройства у детей. Источники сообщают, что до недавних пор вейпы можно было купить в ашхабадских школах — их продавали «предприимчивые» ученики. В свою очередь, педагоги старались изымать эти устройства в ходе обысков и проверок.

Электронные сигареты мягче воздействуют на органы дыхания (хотя их долгосрочный эффект до сих пор не исследован), но вызывают никотиновую зависимость точно так же, как и любые другие продукты с содержанием никотина. Из-за того что вдыхать пар легче, чем дым, курильщики электронных сигарет нередко сильно повышают дозу действующего вещества. Так или иначе, вейпы в последние годы обретают популярность в мире, заменяя собой табачные изделия прошлого поколения.

В Туркменистане власти давно поставили задачу достичь статуса страны, полностью свободной от табака. Сигареты постоянно находятся в дефиците и стоят очень дорого (из-за чего стала популярной поштучная продажа сигарет, порой кустарного производства). В 2020 году поступали сообщения, что сигареты отказываются продавать женщинам. В конце 2022 года в законодательство официально внесли изменения, подняв минимальный возраст покупки сигарет с 18 лет до 21 года.

Впрочем, источники отмечают, что сейчас табачные изделия несколько подешевели. Когда границы были закрыты из-за COVID-19, стоимость пачки низкокачественных сигарет доходила до 400 манатов ($21 по рыночному курсу). Сейчас пачка стоит 60-70 манатов ($3-3,5). «Челноки» привозят сигареты из Ирана, Узбекистана, Турции, Казахстана.