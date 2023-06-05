В Китае в результате обвала горной породы погибли 19 человек
- Азия и мир, происшествия
- 12:14, 05 июня 2023
- Просмотров: 395
CentralAsia (CA) - Обвал горной породы в городе Лэшань (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) привел к гибели 19 человек, еще пять пострадали, сообщает Thethaiger со ссылкой на заявление властей.
Обвал произошел в воскресенье на территории лесхоза в районе Цзинькоухэ городского округа Лэшань около 06:00 по местному времени. После инцидента на место оперативно прибыли спасатели и спецтехника.
«По состоянию на 20:00 4-го числа поисково-спасательные работы завершены, в результате горного обвала 19 человек погибли и пять получили легкие ранения», — говорится в заявлении.
В настоящее время проводится расследование причин обвала.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.