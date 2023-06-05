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В Китае в результате обвала горной породы погибли 19 человек

CentralAsia (CA) -  Обвал горной породы в городе Лэшань (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) привел к гибели 19 человек, еще пять пострадали, сообщает Thethaiger со ссылкой на заявление властей.

Обвал произошел в воскресенье на территории лесхоза в районе Цзинькоухэ городского округа Лэшань около 06:00 по местному времени. После инцидента на место оперативно прибыли спасатели и спецтехника.

«По состоянию на 20:00 4-го числа поисково-спасательные работы завершены, в результате горного обвала 19 человек погибли и пять получили легкие ранения», — говорится в заявлении.

В настоящее время проводится расследование причин обвала.

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