Казахстан будет готов к транзиту газа из России в Узбекистан в 2024 году

CentralAsia (KZ) - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что осенью-зимой 2024 года казахстанская инфраструктура будет готова к транзиту российского газа в Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

Саткалиев отметил, что переговоры между Узбекистаном и «Газпромом» по объемам и цене на газ все еще продолжаются. Казахстанская сторона уже выразила готовность обеспечить транзит.

«И как только эти переговоры завершатся, мы готовы будем нашу инфраструктуру предоставить. Причем мы говорим о том, что уже в осенне-зимнем сезоне следующего года эта инфраструктура будет готова. Мы заинтересованы в данном транзите и в части получения средств по транзиту, ну и в целом увеличения надежности энергоснабжения центрально-азиатского региона», - сказал Саткалиев на заседании по состоянию газовой отрасли в Мажилисе 2 июня.

В кулуарах правительства Алмасадам Саткалиев 16 мая рассказал, что переговоры по возможности транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан идут в достаточно конструктивном ключе.

Но глава Минэнерго оставил без ответа вопрос по поводу того, будет ли создан трехсторонний газовый союз между Россией, Узбекистаном и Казахстаном, но рассказал, что в настоящее время обсуждается транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов отмечал, что обсуждение коммерческих условий поставок российского газа начнётся только после решения технических вопросов. В конце апреля министр сообщил «Газете.uz», что газ из России в Узбекистан планируется поставлять через магистральный газопровод «Средняя Азия — Центр» (САЦ).

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