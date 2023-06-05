Опыт Китая по сокращению бедности может помочь Узбекистану снизить бедность в сельской местности, - вице-премьер Кучкаров

// АКИpress

CentralAsia (UZ) - В 2022 году в Узбекистане из бедности выведен 1 миллион человек, сказал заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Кучкаров на Форуме Шанхайской организации сотрудничества по сокращению бедности и устойчивому развитию, который на минувшей неделе прошел в городе Янлин в Китае.

«Президент Шавкат Мирзиёев принял важные указы и решения по сокращению бедности. Реализуются взаимосвязанные реформы, такие как профессиональное обучение, льготные кредиты и снижение налогов, создание рабочих мест, достойная заработная плата, сказал вице-премьер. Государство выделило на эти цели 1 миллиард долларов. В результате только в 2022 году из бедности выведен 1 миллион человек», - сказал он.

По его словам, опыт Китая по сокращению бедности может служить примером для многих стран. В частности, Узбекистан изучил опыт Китая в том, как бедность была побеждена в сельской местности. И, как отметил Кучкаров, именно такой опыт может помочь Узбекистану.

Форум ШОС по сокращению бедности был инициирован председателем КНР Си Цзиньпинем на саммите в Самарканде в 2022 году. На встрече стороны могут поделиться своим успешным опытом в управлении бедностью и практикой развития сельских районов, а также обменяться идеями.

Форум организован китайским Комитетом по сотрудничеству добрососедства и дружбе ШОС совместно с национальным бюро по возрождению сельских районов и Народным правительством провинции Шэньси.

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